российское информационное агентство 18+

Протесты против QR-кодов

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 13 декабря 2021, 17:50 мск

Новости Балканы

Новости, Кратко, Популярное

Сербия и Россия готовят новое соглашение о стратегическом сотрудничестве

Фото: официальный сайт Совета Федерации РФ

Сербия и Россия до конца декабря намерены подписать новое Соглашение о стратегическом сотрудничестве между до 2026 года. Об этом стало известно после визита в Москву премьер-министра Сербии Аны Брнабич, где прошли ее переговоры с российским коллегой Михаилом Мишустиным.

Брнабич подчеркнула, что Сербия продолжит развивать все виды сотрудничества с РФ, включая экономическое и политическое. «Мы готовы поддержать президента Вучича в дальнейших переговорах по достижению долгосрочного соглашения между Сербией и Россией», – сказала она в ходе общения с сербскими журналистами, передает «Балканист.ру».

По словам Брнабич, российский премьер-министр поблагодарил Сербию за то, что официальный Белград отказывается вводить санкции против России. «Сербия не поддастся никакому давлению в этом отношении, и о высылке российских дипломатов не может быть и речи. Это противоречит всем аспектам нашей внешней политики», – констатировала глава правительства Сербии.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Сербия

Президент Сербии: «Мы станем вертолетной суперсилой в регионе» / Приштина усиливает военизированную группировку вблизи Косовской Митровицы / Сербия выпустила 1,5 млн доз российской вакцины от коронавируса собственного производства / Россия поможет Сербии в создании центра ядерных технологий / «Премьер-министр» Косово назвал Сербию «маленькой Россией» и сравнил Путина с Милошевичем / Глава МВД Сербии: «Наша армия способна защитить сербов, где бы они ни жили» / Россия нарастила поставки газа в Сербию / Почти миллион евро: в Сербии подсчитали ущерб от «экологического» протеста

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Балканы, Центр России, В мире, Политика, Россия, Европа, Сербия,