Сербия и Россия готовят новое соглашение о стратегическом сотрудничестве

Сербия и Россия до конца декабря намерены подписать новое Соглашение о стратегическом сотрудничестве между до 2026 года. Об этом стало известно после визита в Москву премьер-министра Сербии Аны Брнабич, где прошли ее переговоры с российским коллегой Михаилом Мишустиным.

Брнабич подчеркнула, что Сербия продолжит развивать все виды сотрудничества с РФ, включая экономическое и политическое. «Мы готовы поддержать президента Вучича в дальнейших переговорах по достижению долгосрочного соглашения между Сербией и Россией», – сказала она в ходе общения с сербскими журналистами, передает «Балканист.ру».

По словам Брнабич, российский премьер-министр поблагодарил Сербию за то, что официальный Белград отказывается вводить санкции против России. «Сербия не поддастся никакому давлению в этом отношении, и о высылке российских дипломатов не может быть и речи. Это противоречит всем аспектам нашей внешней политики», – констатировала глава правительства Сербии.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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