Сербия ведет переговоры о дополнительных поставках газа из России

Белград рассчитывает на дополнительные поставки газа из России. Об этом сообщил президент Сербии Александр Вучич на открытом заседании кабинета министров, посвященном вопросам энергетики.

«Я надеюсь, что Россия пойдёт нам навстречу. В 2014 году мы тратили 1 млрд 100 кубометров газа, сейчас мы хотим подписать с РФ долгосрочный контракт на поставку 3 млрд кубометров газа, так как 50% всего объёма потребления тратит индустрия, которая развивается с молниеносной скоростью», – пояснил сербский лидер, слова которого цитирует «Балканист.ру».

Вучич также обратил внимание, что президент РФ Владимир Путин обещал пониженную цену на голубое топливо – 270 долларов за тысячу кубометров. «Но дополнительные объёмы мы сейчас можем закупать только на бирже. Когда нам нужно дополнительных 6 млрд кубометров газа, мы можем купить их только по самой высокой из возможных цен. Это для нас катастрофа, но, к счастью, наши финансовые дела в хорошем состоянии», – отметил президент Сербии.

Присутствовавший на заседании правительства директор компании «Сербиягаз» Душан Баятович со своей стороны подтвердил, что ведет с российскими партнёрами переговоры о дополнительных поставках газа.

«В понедельник в Санкт-Петербурге у нас состоится заключительная встреча. То, о чем вы договорились с президентом Путиным, функционирует, все договора и соглашения готовы. Проблема в том, что нам понадобятся дополнительные объёмы газа из-за растущего потребления. В понедельник у нас будут ответы на все вопросы», – сказал Баятович.

Как сообщал «Новый День», биржевые цены на газ в Европе вновь резко выросли. Накануне тысяча кубометров «голубого топлива» продавалась до 1400 долларов на спотах. Цена на январские фьючерсы на TTF достигала 1425 долларов за тысячу кубов.

Сегодня утром биржевая стоимость газа поднималась до 1550 долларов.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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