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Четверг, 16 декабря 2021, 17:03 мск

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Косовские «власти» заявили, что их «республика» не нуждается в признании Белграда

Фото: официальный сайт МИД Косово

«Власти» самопровозглашенной республики Косово не намерены создавать на «своей» территории Союз сербских муниципалитетов и вообще не нуждаются в признании со стороны официального Белграда. Об этом заявил «спикер» косовского «парламента» Глаук Конюфца.

«Мы находимся в положении, когда глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель на конференции с нашим премьер-министром Альбином Курти заявляет, что мы не можем продвигаться вперед без выполнения обязательств по созданию Союза сербских муниципалитетов. Сербия, настаивая на том, что мы должны придерживаться подписанных нами положений касательно создания ССМ, намерена привести нас к нулю. Нам не нужно формировать ССМ», – цитирует Конюфца «Балканист.ру».

При этом косовский политик подчеркнул, что самопровозглашенная республика не нуждается в признании со стороны Сербии.

По его словам, создание ССМ «не имеет четких рамок международного соглашения, и поэтому никто не имеет права оказывать давление на Косово», в том числе ЕС и Боррель, который утверждает, что Приштина совершает ошибку, не выполняя свои обязательства.

Как считает Конюфца, структуры, которые могут быть созданы в ССМ, усилят автономию сербских муниципалитетов, а не укрепят суверенитет Косово.

Самопровозглашенная республика Косово объявила о своей независимости 17 февраля 2008 года. В настоящее время ее не признают суверенным государством 95 из 193 стран-членов ООН, в том числе постоянные представители Совбеза ООН Россия и Китай, а также пять государств-членов Евросоюза.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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Метки / Косовская проблема

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