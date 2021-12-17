«Власти» Косово не добились признания Центрально-европейской ассоциации свободной торговли

Центрально-европейская ассоциация свободной торговли (ЦЕФТА) отказалась признать самопровозглашенную республику Косово как независимое государство без привязки к МООНК (Миссия Организации Объединенных Наций по делам временной администрации в Косово). Как говорится в сообщении косовское «министерство» промышленности, предпринимательства и торговли, решение было принято из-за отсутствия консенсуса.

Как передает «Балканист.ру» со ссылкой на косовские СМИ, в Приштине пригрозили, что теперь самопровозглашенная республика будет выступать против любых актов Управляющего совета ЦЕФТА до тех пор, пока «законная просьба Косово о признании его равноправия не будет принята».

Приштина, служба информации РИА «Новый День»

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