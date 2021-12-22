Косовские «власти» готовятся к укреплению военизированных формирований

В Косово планируется создать специальный фонд, который на средства албанской диаспоры будет заниматься укреплением боеспособности Сил безопасности самопровозглашенной республики. Об этом заявил косовский экс-«премьер», бывший полевой командир террористической «Армии освобождения Косово» Рамуш Харадинай.

«[Косовский] парламент должен принять закон о фонде помощи армии Косово. Фонд для сбора пожертвований от албанцев отовсюду, с их этнических территорий и из диаспоры, для нужд армии Косово. Прозрачный закон, который позволит министерству обороны ежегодно увеличивать бюджет армии и военной техники», – заявил Харадинай, слова которого цитирует «Балканист.ру».

Вместе с тем, как считает политик, Косово и Албания должны «заключить пакт о взаимной военной защите». По его мнению, нынешнего стомиллионного бюджета самопровозглашенной республики «недостаточно, чтобы Косово обзавелось армией, способной защищаться от потенциальных агрессоров».

Стоит отметить, что идея о финансовом и техническом усилении Сил безопасности Косово звучит регулярно. По заявлениям экспертов, хорошо знакомых с ситуацией в самопровозглашенной республике, Приштина давно рассчитывает на создание полноценных вооруженных сил.

Как полагает военный обозреватель Любан Каран, усиление вооружения албанских военных в Косово и Метохии, каким бы опасным оно ни было, – не единственная угроза для Сербии и сербского народа в крае. По его словам, гораздо большую опасность вызывает перспектива того, что «армия Косово» со временем может стать частью НАТО.

«Это потенциально несравнимо большая угроза, чем все закупки оружия, потому что так называемая косовская «армия» никогда не сможет сравниться по своей силе с армией Сербии. Они [приштинские политики] это прекрасно понимают, и поэтому стремятся создать возможности для реализации сценария косовского аналога хорватской операции «Буря»», – пояснил Каран.

Военная операция «Буря» проводилась на территории Хорватии с 4 по 7 августа 1995 года. В этот период с территории непризнанной республики Сербская Краина были изгнаны 220 тысяч мирных сербов, около двух тысяч человек были убиты. В Хорватии день завершения операции считают национальным праздником. Стремление Приштины провести в Косово новую «Бурю» может объяснить тесное сотрудничество «властей» самопровозглашенной республики с хорватскими вооруженными силами, которые наращивают свое присутствие в крае. Примечательно, что этот процесс поощряется Западом, и в особенности Великобританией.

Самопровозглашенная республика Косово объявила о своей независимости 17 февраля 2008 года. На сегодня ее не признают суверенным государством 95 из 193 стран-членов ООН, в том числе постоянные представители Совбеза ООН Россия и Китай, а также пять государств-членов Евросоюза.

Приштина, служба информации РИА «Новый День»

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