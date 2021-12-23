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Четверг, 23 декабря 2021, 12:39 мск

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Энергетический кризис: косовские «власти» решили сэкономить на населении

В ближайшие сутки косовская электроснабжающая компания (KEDS) намерена начать веерные отключения электричества в домах местных жителей. Исключения составят только службы скорой помощи. Таким образом предприятие пытается предотвратить выход из строя электросетей в условиях энергетического кризиса, передает «Балканист.ру».

«Все потребители останутся на два часа без электричества в разное время», – предупредили в компании, призвав граждан экономить свет и использовать альтернативные способы обогрева жилищ. Действие мер пока что анонсировано на сутки, после чего будет принято решение о дальнейших перспективах.

Ранее «премьер-министр» самопровозглашенной республики Косово Альбин Курти пожаловался на отсутствие отопления дома. По его словам, ему пришлось провести ночь под несколькими одеялами. Отключение электричества также произошло и в «президентском» дворце во время приёма главы Северной Македонии Стево Пендаровского.

Для импорта электричества «правительство» выделило 20 млн евро, что в семь раз превышает расходы на энергию в прошлом году. Косовские «власти» предупредили, что жителей ждёт рост цен на свет и тепло.

Самопровозглашенная республика Косово объявила о своей независимости 17 февраля 2008 года. На сегодня ее не признают суверенным государством 95 из 193 стран-членов ООН, в том числе постоянные представители Совбеза ООН Россия и Китай, а также пять государств-членов Евросоюза.

Приштина, служба информации РИА «Новый День»

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Метки / Косовская проблема

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