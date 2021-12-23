Президент Хорватии заверил косовские «власти» в своей поддержке

Президент Хорватии Зоран Миланович заявил о готовности лоббировать интересы Косово в части признания независимости среди стран Евросоюза, которые считают этот край частью Сербии. Об этом хорватский лидер сказал во время своего визита в Приштину.

Речь идет об Испании, Словакии, Кипре, Румынии и Греции. «Я не понимаю, почему они до сих пор не признали Косово, и лично постараюсь это исправить. Косово – дорогая для меня страна, у неё есть надёжный друг (в лице Хорватии), потому что здесь живет демократический дух. Косово может очень быстро стать членом международных организаций. Поражает, как мало знают о Косово в Евросоюзе», – заявил Миланович, слова которого цитирует «Балканист.ру».

«Президент» самопровозглашенной республики Вьоса Османи со своей стороны назвала Хорватию «великим другом Косово» и поблагодарила Милановича за поддержку.

Хорватский лидер находится с двухдневным визитом в Приштине 23-24 декабря. После переговоров с «руководством» самопровозглашенной республики он намерен встретиться с командующим миссии KFOR генералом Ференцом Кайяри и провести католический рождественский сочельник вместе с хорватскими миротворцами.

Самопровозглашенная республика Косово объявила о своей независимости 17 февраля 2008 года. На сегодня ее не признают суверенным государством 95 из 193 стран-членов ООН, в том числе постоянные представители Совбеза ООН Россия и Китай, а также пять государств-членов Евросоюза.

Приштина, служба информации РИА «Новый День»

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