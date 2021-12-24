Энергетический кризис: в Приштине произошел коммунальный и транспортный коллапс

В Приштине произошел транспортный и коммунальный коллапс в результате веерных отключений электричества, которые анонсировали власти необходимостью экономии. Из-за неработающих светофоров на дорогах возникли огромные пробки, а жители оказались в темноте и без отопления

Как пишет «Балканист.ру» со ссылкой на местные СМИ, центр города был парализован, а движение транспорта остановлено. Горожане пытались самостоятельно ликвидировать заторы. В домах местных жителей не оказалось ни света, ни отопления. Многие были вынуждены отправить домочадцев к родственникам в деревни, где есть печи и можно согреться.

При этом в некоторых районах Приштины света нет уже сутки, хотя изначально власти заявляли об отключении электричества на два часа в разное время по всей территории самопровозглашенной республики.

Мера была призвана помочь сэкономить энергию, так как Косово не способно обеспечить себя электричеством в полной мере и вынуждено закупать его по ценам, взлетевшим в условиях энергетического кризиса.

Самопровозглашенная республика Косово объявила о своей независимости 17 февраля 2008 года. В настоящее время ее не признают суверенным государством 95 из 193 стран-членов ООН, в том числе постоянные представители Совбеза ООН Россия и Китай, а также пять государств-членов Евросоюза.

Приштина, служба информации РИА «Новый День»

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