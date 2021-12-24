Единственный в Сербии производитель полимеров стал принадлежать компании из России

Компания «Нефтяная индустрия Сербии» (НИС), мажоритарным акционером которой является «Газпром нефть», окончательно приватизировала сербское нефтехимическое предприятие «Петрохемия», передает «Балканист.ру».

Согласно подписанному меморандуму, НИС увеличит долю в капитале «Петрохемии» с 20,86% до 90%, а также вложит 150 млн евро в развитие предприятия и строительство высокотехнологичного комплекса по производству полипропилена мощностью 140 тыс. тонн.

«Это соглашение обеспечит новые рабочие места, внесёт вклад в развитие экономической среды не только на местном уровне, но и на уровне всей страны. Мы уверены, что совместными усилиями правительства Сербии и компании НИС выведем страну на лучшие позиции в европейских и мировых процессах», – отметили в министерстве экономики Сербии.

«Петрохемия» является единственным в стране производителем полиэтиленовых полимеров и каучуков.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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