российское информационное агентство 18+

Протесты против QR-кодов

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 24 декабря 2021, 17:34 мск

Новости Балканы

Новости, Кратко, Популярное

Единственный в Сербии производитель полимеров стал принадлежать компании из России

Компания «Нефтяная индустрия Сербии» (НИС), мажоритарным акционером которой является «Газпром нефть», окончательно приватизировала сербское нефтехимическое предприятие «Петрохемия», передает «Балканист.ру».

Согласно подписанному меморандуму, НИС увеличит долю в капитале «Петрохемии» с 20,86% до 90%, а также вложит 150 млн евро в развитие предприятия и строительство высокотехнологичного комплекса по производству полипропилена мощностью 140 тыс. тонн.

«Это соглашение обеспечит новые рабочие места, внесёт вклад в развитие экономической среды не только на местном уровне, но и на уровне всей страны. Мы уверены, что совместными усилиями правительства Сербии и компании НИС выведем страну на лучшие позиции в европейских и мировых процессах», – отметили в министерстве экономики Сербии.

«Петрохемия» является единственным в стране производителем полиэтиленовых полимеров и каучуков.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Сербия

Энергетический кризис: в Приштине произошел коммунальный и транспортный коллапс / Компания Rio Tinto подтвердила приостановку проекта разработки литиевого рудника в Сербии / В Сербии выявлен первый случай штамма «омикрон» / Энергетический кризис: косовские «власти» решили сэкономить на населении / Обыски и выемка документов: боснийские власти пытаются похоронить Республику Сербскую / Косовские «власти» готовятся к укреплению военизированных формирований / Премьер-министр Албании заступился за президента Сербии / Open Balkan: Сербия, Албания и Северная Македония готовы к подписанию нового соглашения

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Балканы, Центр России, В мире, Политика, Россия, Экономика, Сербия,