Эксперт: Югославию подвел распад СССР

Югославия была способна сохраниться в формате единого государства Сербии и Черногории, если бы Советский Союз не прекратил своего существования. Такое мнение высказал политический обозреватель Игорь Дамьянович в своей аналитической статье «30 лет с момента распада СССР: сербы в условиях крупнейшей геополитической катастрофы века», которую цитирует «Балканист.ру».

Политолог напрямую связывает глобальную катастрофу, постигшую Югославию в 1990-е годы, с последствиями распада СССР. При этом эксперт считает, что «если бы СССР сохранился, реформировав свою политическую и экономическую систему, то сегодня совместно с Китаем он мог бы создать альянс более мощный, нежели союз США, ЕС и Великобритании». При таком развитии событий ключевым союзником советско-китайского альянса в Центральной Европе стали бы сербы, считает Дамьянович.

По его мнению, другие республики бывшей Югославии – Словения, Хорватия, Босния и Герцеговина и Македония – в той или иной форме также могли сохранить связи с Сербией, поскольку сохранение СССР минимизировало бы разрушительный эффект гражданских войн, сопровождавших распад Югославии.

Дамьянович обратил внимание, что геополитический вес Советского Союза и, как следствие, поддержка Москвы позволили бы Югославии избежать нападения со стороны Североатлантического альянса западных стран во время гражданской войны в Боснии и конфликта в Косово. «Исход войн для сербского народа был бы менее печален. Сохранись СССР, Сербия и Черногория в 1992 году не столкнулись бы с санкциями, а для бомбардировок Республики Сербской [в Боснии и Герцеговине] в 1995 году не было бы одобрения СБ ООН. В конце концов, до 1999 года наша армия получила бы достаточное количество систем ПВО С-300 и другого мощного оборонительного вооружения, чтобы пресечь угрозы со стороны НАТО и не допустить оккупации Косово и Метохии. Имея армию, располагающую С-300, ни НАТО, ни США никогда не пошли бы на прямое столкновение», – пишет Дамьянович.

При этом обозреватель напомнил, что ситуация развивалась по сценарию, губительному для сербов. С распадом СССР на политической сцене России появились деятели, решения которых наносили непоправимый вред Югославии и сербскому народу. Среди них Дамьянович выделяет бывшего министра иностранных дел РФ Андрея Козырева и постоянного представителя РФ при СБ ООН Юлия Воронцова. Политика бывшего президента России Бориса Ельцина не носила того просербского характера, на который рассчитывали сербские националисты, «наивно считавшие, что их славянские братья, освободившись от «тирании большевизма» и «заблуждений интернационализма», твердо станут на их сторону». Отношение официальной Москвы к Белграду, как отмечает Дамьянович, начало меняться в лучшую сторону лишь незадолго до агрессии НАТО на Югославию в 1999 году, с приходом в СБ ОНН Сергея Лаврова и с назначением премьер-министром РФ Евгения Примакова.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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