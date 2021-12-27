российское информационное агентство 18+

Новогодние гадания

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 27 декабря 2021, 18:12 мск

Новости Балканы

Новости, Кратко, Популярное

Крупнейшие сербские партии обсудят перспективы коалиции на предстоящих выборах

Фото: официальный сайт президента Сербии

В январе лидер Сербской прогрессивной партии, президент Сербии Александр Вучич встретится с главой Социалистической партии Сербии, спикером парламента страны Ивицей Дачичем, чтобы решить вопрос о совместном участии в парламентских выборах в апреле 2022 года.

«Речь не о кандидате в президенты. Как я уже сказал, нашим однозначным решением является выступить совместно. Вучич, в свою очередь, сказал, что мы обязательно останемся в коалиции и после выборов, независимо от того, как [совместно или раздельно] мы на них выступим», – цитирует Дачича «Балканист.ру».

Спикер сербского парламента уточнил, необходимо решить, какой из двух вариантов – совместное или раздельное участие партий в выборах – будет предпочтительнее для избирателей.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Сербия

Эксперт: Югославию подвел распад СССР / Единственный в Сербии производитель полимеров стал принадлежать компании из России / Энергетический кризис: в Приштине произошел коммунальный и транспортный коллапс / Компания Rio Tinto подтвердила приостановку проекта разработки литиевого рудника в Сербии / В Сербии выявлен первый случай штамма «омикрон» / Энергетический кризис: косовские «власти» решили сэкономить на населении / Обыски и выемка документов: боснийские власти пытаются похоронить Республику Сербскую / Косовские «власти» готовятся к укреплению военизированных формирований

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Балканы, В мире, Выборы, Политика, Европа, Сербия,