Крупнейшие сербские партии обсудят перспективы коалиции на предстоящих выборах

В январе лидер Сербской прогрессивной партии, президент Сербии Александр Вучич встретится с главой Социалистической партии Сербии, спикером парламента страны Ивицей Дачичем, чтобы решить вопрос о совместном участии в парламентских выборах в апреле 2022 года.

«Речь не о кандидате в президенты. Как я уже сказал, нашим однозначным решением является выступить совместно. Вучич, в свою очередь, сказал, что мы обязательно останемся в коалиции и после выборов, независимо от того, как [совместно или раздельно] мы на них выступим», – цитирует Дачича «Балканист.ру».

Спикер сербского парламента уточнил, необходимо решить, какой из двух вариантов – совместное или раздельное участие партий в выборах – будет предпочтительнее для избирателей.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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