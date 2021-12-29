Турция оказала финансовую поддержку военизированным спецподразделениям косовских сепаратистов

В 2021 году Турция выделила более $1,3 млн на укрепление обороноспособности самопровозглашенной республики Косово. Об этом сообщил косовский «премьер-министр» Альбин Курти, выразив признательность президенту Реджепу Тайипу Эрдогану за «огромную поддержку независимости Косово и процессу новых признаний».

«Я особенно благодарен за ваши пожертвования на оборону Косово в размере 1,3 млн долларов в 2021 году, а также за оснащение и обучение КСБ по всем направлениям. Надеемся, что мы продолжим работу по дальнейшему развитию нашего сотрудничества в этой области», – цитирует Курти «Балканист.ру».

На встрече с министром обороны Турции Хулуси Акаром косовский «премьер» подчеркнул, что Анкара – «это большая поддержка, друг и партнер Косово». «Наши страны и народы традиционно имели тесные связи, и наши правительства тесно сотрудничали с момента провозглашения независимости [Косово]», – заявил он, указав на важную роль, которую Турция сыграла в «освобождении» Косово, а также в миротворческих операциях сил НАТО.

Курти также сообщил, что «правительство» Косово предоставит «министерству обороны» более 100 млн евро в 2022 году, что составляет 1,3% ВВП самопровозглашенной республики. «Премьер» также заверил, что в ближайшее время «власти» планируют выделять на оборону уже 2% ВВП по примеру стран НАТО.

Со своей стороны Акар отметил, что Анкара приложила большие усилия, чтобы Косово «заняло достойное место на международной арене». Глава Минобороны Турции подтвердил, что руководство его страны продолжит оказывать поддержку евроатлантической интеграции Приштины, помощь силам безопасности и содействие экономическому развитию самопровозглашенной республики.

Самопровозглашенная республика Косово объявила о своей независимости 17 февраля 2008 года. В настоящее время ее не признают суверенным государством 95 из 193 стран-членов ООН, в том числе постоянные представители Совбеза ООН Россия и Китай, а также пять государств-членов Евросоюза.

Приштина, служба информации РИА «Новый День»

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