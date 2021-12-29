Косовские «власти» ввели режим чрезвычайной ситуации

Сегодня «парламент» самопровозглашенной республики Косово поддержал решение «правительства» о введении чрезвычайных мер по ограничению потребления электроэнергии населением и объявил режим чрезвычайного положения. Как передает «Балканист.ру», за проголосовали 57 «депутатов» при 17 воздержавшихся.

Предполагается, что режим ЧП будет действовать 60 дней, после чего у «парламента» будет возможность продлить режим ограничений на 30 дней.

В ближайшее время «власти» Косово создадут техническую комиссию, которая затем представит «министру экономики» конкретные варианты преодоления кризиса.

Самопровозглашенная республика Косово объявила о своей независимости 17 февраля 2008 года. В настоящее время ее не признают суверенным государством 95 из 193 стран-членов ООН, в том числе постоянные представители Совбеза ООН Россия и Китай, а также пять государств-членов Евросоюза.

Приштина, служба информации РИА «Новый День»

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