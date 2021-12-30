Газ: Сербия возобновит переговоры с Россией

Белград и Москва возобновят переговоры об увеличении объемов поставок газа в Сербию. Об этом сообщил президент Александр Вучич. При этом глава балканского государства подтвердил, что его договорённости с российским лидером Владимиром Путиным о «голубом топливе» по прежней цене остаются в силе.

Россия оставила для Сербии цену в $270 за тысячу кубометров газа до конца мая 2022 года. По словам сербского лидера, сейчас стороны ведут переговоры о получении дополнительных объёмов топлива. «Нам важно заключить долгосрочные контракты на снабжение газом, и впереди у нас много работы. Я попросил Владимира Путина о гибком подходе и здесь встаёт важный вопрос «Банатского двора», – отметил президент Сербии, слова которого цитирует «Балканист.ру».

Издание отмечает, что «Банатский двор» – это подземное газохранилище, которым, согласно соглашению о совместном предприятии от 2009 года, в долях владеют «Газпром нефть» (51%) и «Сербиягаз» (49%). «Я верю, что Россия из своих объёмов «Банатского двора» выделит нам дополнительные партии газа по приемлемой цене. Думаю, что в своей части Банатского двора у России есть примерно 200 млн кубометров, и полагаю, что дополнительные объёмы газа будут нам выделены именно из этой части», – пояснил Вучич.

Белград рассчитывает, что Россия поможет расширить газохранилища с 450 млн кубометров газа до миллиарда. При этом Сербия планирует построить ещё одно газохранилище. По словам Вучича, Сербии их не хватает, и уже с 1 января страна начнет переговоры с Россией и на эту тему.

«Для себя мы бы открыли Сербский Итебей (на границе с Румынией). Мы не можем оборудовать склад, где вздумается, он должен располагаться там, где ведётся добыча газа или нефти. Полагаю, сейчас правильное время решить этот вопрос, и мы начинаем переговоры с Россией», – отметил президент Сербии.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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