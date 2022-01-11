Глава Сербской православной церкви заразился коронавирусом

Глава Сербской православной церкви (СПЦ) Порфирий заразился вирусом коронавирусом. Как сообщила пресс-служба СПЦ, патриарх будет проходить курс лечения в домашних условиях.

«Патриарх сожалеет, что пропустит общественные мероприятия, которые запланированы с его участием, и непрестанно молится о здравии всех, кого не пощадила эпидемия», – цитирует «Балканист.ру» сообщение СПЦ.

В патриархии уточнили, что у владыки заболевание протекает в легкой форме.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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