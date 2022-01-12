Косовские сепаратисты планируют новые закупки оружия

В 2022 году Приштина планирует выделить 52 млн евро на закупку оружия. Об этом сообщил «заместитель министра обороны» самопровозглашенной республики Косово Шемси Силя. По его словам, такая необходимость продиктована якобы возможной угрозой со стороны Сербии.

«Мы готовимся к обороне, потому что вооружается Сербия. Учитывая текущие угрозы с сербской стороны, мы обзавелись необходимым для сложившейся ситуации оружием. И мы ответим адекватно тому, чего потребуют обстоятельства. Мы не покупаем наступательное оружие, но мы будем работать день и ночь, чтобы защитить нашу территорию и население», – сказал Силя, слова которого цитирует «Балканист.ру».

Он добавил, что у Приштины есть советники из США, которые помогают решать вопросы вооружения силовых структур, а главными поставщиками вооружения в Косово являются США, Хорватия, Турция и несколько других стран.

Самопровозглашенная республика Косово объявила о своей независимости 17 февраля 2008 года. В настоящее время ее не признают суверенным государством 95 из 193 стран-членов ООН, в том числе постоянные представители Совбеза ООН Россия и Китай, а также пять государств-членов Евросоюза.

Приштина, служба информации РИА «Новый День»

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