Косовский спецназ устроил провокацию в сербском муниципалитете

Косовские силовики устроили провокацию в сербском муниципалитете Грачаница, расположенного южнее Приштины. Накануне спецназовцы ROSU ворвались в здание местной администрации, но в итоге эта полицейская операция оказалась безрезультатной. Как заявил президент Сербии Александр Вучич, это событие свидетельствует о политическом бессилии косовских «властей».

«Они [приштинские «власти»] послали 20 спецназовцев ROSU в Грачаницу в надежде застать там какую-то встречу, но принялись искать быка на вертеле, что-то сфотографировали и уехали. А бык должен был печься на Старый («Сербский») Новый год, который они хотели запретить. Быка не нашли, и арестовать его не получилось», – иронично отметил Вучич, слова которого цитирует «Балканист.ру».

По мнению сербского лидера, провальная провокация ROSU показала, что Приштина готова продолжать дестабилизировать ситуацию в крае. «Это говорит только о том, что, когда кто-то теряет политическую силу, он становится готовым и на такие поступки… Гораздо опаснее то, что они готовят в отношении референдума. Они хотят не дать сербам голосовать. Это вызовет далеко идущие последствия. Я советую им уважать Брюссельское соглашение, а международное сообщество призываю сообщить своим «воспитанникам», что подписанные договоренности нужно соблюдать», – сказал президент Сербии.

Правящая в сербских муниципалитетах Косово партия «Сербский список» со своей стороны также осудила действия косовских силовиков, назвав вторжение спецназа ROSU в здание администрации Грачаницы «актом демонстрации силы и попыткой запугивания сербского населения.

Самопровозглашенная республика Косово объявила о своей независимости 17 февраля 2008 года. В настоящее время ее не признают суверенным государством 95 из 193 стран-членов ООН, в том числе постоянные представители Совбеза ООН Россия и Китай, а также пять государств-членов Евросоюза.

Приштина, служба информации РИА «Новый День»

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