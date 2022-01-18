Сербская оппозиция протестует против изменения Конституции

Активисты нескольких сербских оппозиционных партий провели митинг у здания Республиканской избирательной комиссии, выражая свое несогласие с итогами референдума 16 января о поправках в Конституцию. Как передает «Балканист.ру», протест прошел мирно и продлился не более получаса.

Как отмечает издание, результаты плебисцита не устроили часть как прозападной, так и пророссийски настроенной оппозиции. В частности, Милица Дурджевич-Стаменковки из партии «Заветники» считает, что 16 января были нарушения во время голосования. «Нарушения были на тысячах избирательных участков. У нас есть видеозаписи и люди, готовые свидетельствовать о массовом голосовании без удостоверений личности. Мы располагаем и видеозаписями из участковых комиссий. Например, в Лебане член участковой комиссии вносил ответы на бюллетени за целые семьи», – заявила политик. Между тем, иностранные наблюдатели не зафиксировали нарушений, высоко оценив организацию референдума. В частности, представитель ЦИК РФ Павел Андреев со своей отмечал, что Республиканская избирательная комиссия предприняла все необходимые меры, чтобы голосование и подведение его итогов были прозрачными. Представители российского ЦИК прибыли в страну с 15 января. В день голосования делегаты побывали на 30 участках.

Напомним, 16 января в Сербии прошел референдум об изменении Конституции страны. Большинство граждан поддержали поправки в Основной закон, согласно которым судьи и прокуроры будут назначаться не парламентом, а специально созданной структурой, не подконтрольной исполнительной и законодательной власти.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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