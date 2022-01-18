Rio Tinto уйдет из Сербии

Горнодобывающая компания Rio Tinto прекратит свою деятельность в Сербии. Об этом сообщила премьер-министр страны Ана Брнабич. По ее словам, проект разработки литиевого месторождения, вызвавший резкий негативный политический резонанс, будет свернут.

«Для меня важно, чего хотят люди в Сербии. Скоро истечет срок действия разрешений, выданных Rio Tinto, мы отменим территориальный план, в который был включен проект «Ядар», и на этом – всё», – подчеркнула в эфире телеканала «Прва» Брнабич, слова которой цитирует «Балканист.ру».

Глава правительства Сербии пояснила, что проект Rio Tinto достался действующему руководству страны «по наследству» от прежней власти. «Нам пришлось иметь дело с Rio Tinto, потому что их привели в Сербию в 2003 году, а в 2004-м дали разрешение на разведочные работы, и с тех пор они работают в селах вокруг Лозницы», – пояснила Брнабич.

«Те, кто сегодня протестует, притесняет людей, блокирует автомагистрали и пограничные переходы, – это те же самые люди, которые привели Rio Tinto в Сербию и дали им разрешение на проведение работ, а затем расширили границы территории, на которой компания может проводить [геологические] исследования», – констатировала Брнабич.

По ее словам, прежнее прозападное правительство в 2006 году внесло в закон о горной добыче поправку о принципе преемственности, согласно которой тот, кому предоставлено право на разведывательные работы, имеет также исключительное право на добычу полезных ископаемых.

Премьер-министр также отметила, что единственный документ, который нынешнее правительство подписало с Rio Tinto, – это Меморандум о взаимопонимании, заключенный в 2017 году. Этот документ не имеет обязательной силы и подразумевает соблюдение компанией всех мировых стандартов в отношении защиты окружающей среды. Кроме того, документ составлен таким образом, чтобы жители районов, где ведется разработка, и Сербия получили наибольшую выгоду от добычи лития, в связи с чем «ни один грамм металла не может быть самовольно вывезен за пределы страны».

Брнабич подчеркнула, что текст меморандума, подписанного с Rio Tinto, находится в свободном доступе и любой желающий может ознакомиться с ним и убедиться, что документ не составлен исключительно в интересах западной горнодобывающей компании.

Глава правительства также обратила внимание, что в феврале 2020 года посетила деревни в районе города Лозница, где планировалась добыча лития. По ее словам, местные жители были в восторге от проекта, и не могли дождаться начала его реализации, однако через шесть месяцев неожиданно изменили свое мнение. Брнабич подчеркнула, что протесты против Rio Tinto носят исключительно политический характер и преследуют цель свергнуть президента страны Александра Вучича.

«Мы не имеем никакого отношения к тому, что люди продали землю за огромные деньги. Ни один участок не был экспроприирован. Почему протестующие не спрашивают Небойшу Зеленовича, который был в то время в Демократической партии, зачем они привели Rio Tinto? Один из участников протестов – Марко Благоевич, кум [оппозиционного олигарха Драгана] Джиласа, продал свой участок земли за невероятные 750 тыс. евро», – сказала она.

При этом Брнабич отметила, что многие протестующие расстроились, когда впервые объявила о скором уходе компании Rio Tinto из Сербии. «У меня нет никакой позиции по отношению к Rio Tinto. Мы их не приводили, мы не давали им прав на геологоразведку, мы не меняли закон в пользу Rio Tinto. Если Rio Tinto решит подать в суд на Сербию, мы будем бороться в суде», – заключила премьер-министр Сербии.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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