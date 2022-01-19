Давление будет нарастать: США возвращаются к «клинтонистской» политике

Вашингтон во внешней политике в отношении Балкан вернулся к «клинтонистской» политике, которая предполагает активное давление и сокращение числа стран, не признавших независимость самопровозглашенной республики Косово. Такое мнение высказал сербский политолог Александр Павич, комментируя доклад американского Wilson Center и Школы перспективных международных исследований Университета Джона Хопкинса о стратегии борьбы с нестабильностью на Балканах и необходимости снижения российского и китайского влияния в регионе, передает «Балканист.ру».

В документе, подготовленном экспертами из нескольких стран, говорится, что «признание независимости Косово четырьмя членами НАТО, которые еще не сделали этого (Испанией, Словакией, Румынией и Грецией), будет способствовать трансформации диалога и региона в целом, включая Боснию и Герцеговину». Авторы доклада считают, что «прогресс Косово на пути к членству в НАТО» также будет способствовать сокращению числа стран, не признавших самопровозглашенную республику.

По словам Павича, представления Запада о так называемой стабилизации Балкан лежат в русле старой «клинтонистской» политики 1990-х годов – сегодня мы наблюдаем «старую песню на новый лад», в которой появилось понятие «сближение позиций». Эксперт пояснил, что этот шаблон был нарушен только в период президентства Дональда Трампа.

Часть доклада, в которой говорится, что успешным методом станет «выявление и осуществление процедур, которые не равны признанию независимости, но уменьшают влияние Сербии и послужат сигналом для Белграда и Приштины о возможном изменении позиций государств, которые не признают Косово», Павич трактовал как заявку на продолжение пропагандистской войны против Сербии и ее союзников через вовлечение СМИ в создание виртуальной реальности.

Методами этой стратегии являются неверные истолкования заявлений официальных лиц, цитирование неназванных источников о возможности признания странами независимости Косово. Павич обратил внимание, что подобное уже наблюдалось на примере Греции, когда на протяжении прошлого года не раз сообщалось, что Афины «вот-вот изменят свою позицию», однако до сих пор этого не произошло.

Утверждения американских институтов о роли и важности открытия пути Косово в НАТО также не являются для политолога неожиданностью, поскольку, по его словам, американцы считают, что могут делать все, что в их интересах, несмотря на нормы международного права. «Они показали, что готовы попирать международное право всякий раз, когда оно их не устраивает. В НАТО действует принцип неприема в свои ряды государств, не урегулировавших территориальные споры. Однако, если бы они могли бы сделать исключение, это все равно потребовало бы от Испании, Словакии, Румынии и Греции проголосовать за вступление Косово в НАТО. Такой шаг не видится реалистичным, потому что тем самым эти государства бы выстрелили себе в ногу, разрушив собственную политику в отношении территориальной целостности Сербии», – констатировал Павич.

По его оценке, гораздо более вероятно, что Штаты будут постепенно поощрять интеграцию Албании с так называемым «независимым» Косово – без признания де-факто. «Они уже работают над расширением влияния Албании, которая является членом НАТО, на Косово и Метохию неформальным путем. Это уже делается масштабно, но пока они не сломят сопротивление четырех стран, не признающих Косово, самопровозглашенная республика не станет частью НАТО», – подчеркнул эксперт.

По его мнению, жесткая позиция американских экспертов свидетельствует, каким значением Косово обладает в контексте геополитической борьбы США против России и Китая. В этой ситуации, как считает Павич, следует ожидать от Вашингтона жесткой политики в отношении Сербии и ее интересов – не только в Косово и Метохии, но также в Боснии и Герцеговине и Черногории. «Запад всегда будет пытаться обойти СБ ООН, когда это будет в его интересах. Однако он не может не считаться с Советом Безопасности ООН в отношении принятия какой-либо страны в ряды этой международной организации. Запад прекрасно знает, что Китай и Россия – непреодолимые препятствия для приема Косово в ООН», – заключил Павич.

Самопровозглашенная республика Косово объявила о своей независимости 17 февраля 2008 года. В настоящее время ее не признают суверенным государством 95 из 193 стран-членов ООН, в том числе постоянные представители Совбеза ООН Россия и Китай, а также пять государств-членов Евросоюза.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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