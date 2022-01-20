Эксперт из США: Вашингтон исчерпал возможности по лоббированию независимости Косово

Вашингтон исчерпал возможность повлиять на решение косовского вопроса в интересах Приштины. Такое мнение в комментарии порталу «Балканист.ру» высказал советник по внешней политике сенаторов США от Республиканской партии, отставной дипломат Джеймс Джатрас. По его оценке, давление на Белград сохранится, но вряд ли будут какие-либо подвижки в широком признании независимости самопровозглашенной республики.

«Я думаю, что администрация Байдена продолжит гнуть свою линию, подталкивая Сербию к признанию Косово. И, конечно, они действительно хотят интегрировать Сербию в западные структуры – такие, как НАТО и ЕС. Однако я не вижу, чтобы здесь были какие-то подвижки», – пояснил Джатрас.

Оценивая вероятное давление Вашингтона на своих партнеров по НАТО – Словакию, Грецию, Румынию и Испанию в вопросе признания Косово, эксперт выразил сомнение, что такая стратегия увенчается успехом. «С 2008 года они твердят этим странам: «Вы должны сделать это из солидарности с ЕС», но те этого так и не сделали. Едва ли какие-либо аргументы смогут послужить рычагом для того, чтобы сдвинуть эти государства с их позиции. Я не думаю, что здесь есть, о чем говорить», – подчеркнул он.

Джатрас также высказал большие сомнения, что США могут использовать Албанию – еще одного члена НАТО – для укрепления позиций самопровозглашенной республики. «Албания – ничто, она ничего не представляет из себя без поддержки США», – указал американский эксперт.

Вашингтон – Белград, служба информации РИА «Новый День»

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