Правительство Сербии аннулировало все разрешения компании Rio Tinto

Правительство Сербии аннулировало все правовые акты и разрешения, выданные австралийско-британской компании Rio Tinto для разработки литиевого месторождения на западе страны в рамках проекта «Ядар». Об этом сообщила премьер-министр Ана Брнабич.

«Этим мы исполнили все требования экологических движений. С Rio Tinto покончено», – цитирует ее заявление «Балканист.ру».

Глава правительства Сербии обратила внимание, что разрешения на разработку месторождения компании выдали в 2006 году, когда у власти находилась Демократическая партия, а президентом страны был Борис Тадич. «Все, кто тогда руководил страной, сегодня пытаются с помощью лжи взвалить вину за этот проект на [президента Сербии] Александра Вучича и наше правительство. Все, кто протестует, блокирует дороги и пограничные переходы, международные пути, издевается над гражданами, – все они тогда были в той партии. Нет слов, чтобы описать лицемерие иностранцев, которые финансируют эти протесты. Самые крупные из них – из США и Великобритании. Все они за последний год слетелись в Сербию участвовать в работе экологических организаций, спонсировать их и их митинги», – заявила Брнабич.

По ее словам, президент Сербии уже направил соответствующие документы компании Rio Tinto. «Будут они судиться с нами или нет – пусть делают то, что считают нужным. Мне важно показать гражданам всё лицемерие, которое мы наблюдали в СМИ в последние дни», – подчеркнула премьер-министр.

Ранее сообщалось, что сербская оппозиция собирается блокировать движение в крупных городах Сербии под видом экологических протестов каждую субботу вплоть до проведения парламентских и президентских выборов в стране, которые намечены на апрель 2022 года.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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