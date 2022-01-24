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Понедельник, 24 января 2022, 17:07 мск

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«Стоял по стойке смирно перед натовскими военными»: оппозиционному кандидату в президенты Сербии напомнили о его «достижениях»

Фото: официальный сайт президента Сербии

Председатель исполнительного комитета Сербской прогрессивной партии (СПП) Дарко Глишич выступил с серьезными обвинениями в адрес кандидата в президенты страны от оппозиционной Партии свободы и справедливости Здравко Поноша, который занимал пост начальника Генштаба Вооруженных сил страны в период с 2006 по 2008 год. Как заявил Глишич в эфире телеканала TV Pink, Понош существенно ослабил военную мощь Сербии до уровня союза охотников.

«Он опустил нашу армию на уровень союза охотников, и тот был оснащен лучше, чем армия Сербии. Он сдал в металлолом все, что можно было расплавить, – танки, самолёты, пушки. Все, чем обладала наша армия, исчезло!» – заявил Глишич, слова которого цитирует «Балканист.ру».

Политик также обратил внимание, что главным советником Поноша некоторое время был пресс-секретарь НАТО Джейми Шей, который отдавал тому приказы, что делать и даже что носить. «Сегодня наша армия – это небо и земля по сравнению с тем, во что он её превратил. И если вы изберете такого человека главой страны, будьте уверены, он разорит её точно так же», – заявил председатель Исполнительного комитета СПП.

Ранее деятельность экс-начальника Генштаба ВС раскритиковали социалисты Сербии. «Каждый офицер Вооруженных Сил Сербии горит от стыда, когда слушает слова Здравко Поноша, командира в отставке и члена Народной партии Вука Еремича, о состоянии дел в армии. Генерал, который стоял по стойке смирно перед натовскими военными, когда те увозили в Гаагу храбрых сербских офицеров, не может радоваться успехам наших вооружённых сил», – заявляли в «Движении Социалистов Сербии».

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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