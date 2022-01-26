Вооруженные силы Сербии признаны самыми мощными среди государств бывшей Югославии

Вооруженные силы Сербии превосходят по своей мощи ближайшего конкурента по бывшей Югославии – армию Хорватии. Об этом свидетельствует обновленный рейтинг портала Global FirePower, данные которого цитирует «Балканист.ру».

Как следует из результатов исследования, в общемировом рейтинге Сербия находится на 61 месте. Хорватия отстает на одну позицию. Как поясняют загребские СМИ, последние несколько лет Белград интенсивно вооружался, ежегодно увеличивая свой военный бюджет на 40%.

Еще в 2017 году Хорватия была на 68-ом месте, в то время как Сербия лишь на 89-ом. Такие изменения в рейтинге всего за пять лет не являются неожиданностью. Сербия при поддержке России за этот период успела модернизировать эскадрилью МиГ-29, закупила танки Т-72, новые зенитно-ракетные комплексы «Панцирь С-1», боевые вертолеты Ми-35, а также новые противотанковые ракетные комплексы «Корнет».

Примечательно, что в рейтинге 2021 года сербская армия также была выше хорватских вооруженных сил. Портал Global FirePower (GFP) занимается составлением рейтингов боевой мощи армий мира (в списке традиционно 140 государств) начиная с 2006 года.

Из государств бывшей Югославии следом за Сербией и Хорватией идет Словения (86 место). Босния и Герцеговина оказалась на 123-м, Черногория – на 131-м, а Северная Македония – на 134-м. Косовские силы безопасности находятся в самом конце списка. В прошлом году они были худшими в рейтинге, а в 2022-м Косово удалось подняться на один пункт – со 140 места на 139-е.

Самыми мощными армиями в мире, по версии GFP, располагают США, Россия, Китай, Индия и Япония.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

© 2022, РИА «Новый День»