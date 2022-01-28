Вашингтон напомнил косовским «властям» об обязательствах перед Сербией

США подталкивают самопровозглашенную республику Косово к созданию на своей территории Союза сербских муниципалитетов (СММ). Как заявил специальный представитель Вашингтона на Западных Балканах Габриэль Эскобар, американская администрация ожидает, что Приштина выполнит свои обязательства, о которых заключена договоренность с Белградом.

При этом Эскобар отметил, что США не собираются диктовать Приштине, какими полномочиями должен обладать ССМ, так как «это должно быть суверенным решением», которое примет руководство Косово. «Есть различные работающие модели, которые позволили бы улучшить управление на местах без участия параллельных структур исполнительной власти», – цитирует его заявление «Балканист.ру».

Самопровозглашенная республика Косово объявила о своей независимости 17 февраля 2008 года. В настоящее время ее не признают суверенным государством 95 из 193 стран-членов ООН, в том числе постоянные представители Совбеза ООН Россия и Китай, а также пять государств-членов Евросоюза.

Вашингтон – Приштина, служба информации РИА «Новый День»

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