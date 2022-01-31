Социологи уточнили предвыборный расклад сил в Сербии

Сербская прогрессивная партия (СПП) президента страны Александра Вучича остается лидером в рейтинге доверия избирателей. Как следует из результатов опроса, который был проведен агентством «Фактор Плюс», если бы парламентские выборы состоялись сегодня, партия главы государства набрала бы 55,6% голосов, передает «Балканист.ру».

Как отмечают социологи, избирательный порог преодолели бы еще несколько политических сил. Следующей за СПП идет оппозиционная коалиция Партии свободы и справедливости, Народной партии, Демократической партии и Движения свободных граждан – их бы поддержали 13,3% граждан. Далее следует Социалистическая партия Сербии (СПС), у которой 9,2%. «Зеленые» набирают 7,5% голосов, коалиция НАДА – 4%. Самым большим сюрпризом стал результат патриотической партии «Заветники», которая, согласно итогам опроса, может попасть в парламент с поддержкой 3,6%.

«Медленно вырисовывается окончательная картина. Перед СПП стоит непростая задача отстоять свои 55,6%, и они сосредоточат на этом все свои силы. Посмотрим, кто еще войдет в коалицию с ними», – пояснил директора агентства «Фактор Плюс» Владимир Пейич, назвав при этом логичным решение прогрессистов и социалистов идти на выборы раздельными списками.

Что касается потенциальной явки граждан на предстоящих в апреле выборах, то этот показатель увеличился. «Ровно 51% граждан заявили, что пойдут на выборы, 33% – нет, а 16% не имеют четкой позиции по этому вопросу», – уточнил Пейич.

Исследование проводилось методом телефонного опроса с 22 по 27 января на территории Сербии без учета Косово и Метохии. В нем приняли участие 1100 респондентов.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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