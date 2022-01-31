Евросоюз озвучил позицию о создании Союза сербских муниципалитетов на территории Косово

Евросоюз настаивает на выполнении Приштиной соглашений с Белградом о создании Союза сербских муниципалитетов (ССМ) в Косово. Об этом заявил специальный представитель ЕС Мирослав Лайчак. При этом еврочиновник подчеркнул, что речь не идет о появлении аналога «Республики Сербской» на территории самопровозглашенного государства.

В интервью приштинскому изданию Gazeta Ekspress, которое цитирует «Балканист.ру», Лайчак пояснил, что стороны должны выполнить все, о чем ранее договорились в Брюсселе. Представитель ЕС также уточнил, что в отношении ССМ обе стороны вправе представить свои предложения.

«Ни один разумный человек не хочет [аналога] Республики Сербской в Косово. Сербия имеет право вносить свои предложения по ССМ, но косоваров никто не будет заставлять подписывать что-то, что наносит ущерб их стране», – сказал Лайчак.

Дипломат также сообщил, что его визиты в Приштину и Белград совместно с помощником заместителя госсекретаря США Габриэлем Эскобаром преследуют три цели. Первая заключается в желании продемонстрировать единство, в котором Вашингтон поддерживает посреднические усилия Брюсселя. Вторая – «выслушать партнеров и поговорить с ними о том, как продолжить процесс переговоров», а третья – относится к «обсуждению прочих текущих вопросов».

Лайчак также обратил внимание, что крайнего срока для достижения соглашения между Белградом и Приштиной не установлено, но «при наличии воли сторон решения можно достичь в течение нескольких месяцев».

Спецпредставитель ЕС не дал конкретного ответа на важный для Белграда вопрос, будет ли ССМ обладать полномочиями исполнительной власти, но в то же время дал понять, что никто не будет требовать от Приштины принятия того или иного варианта создания ССМ. По его словам, «Приштина является равноправной стороной в процессе переговоров и имеет абсолютное право вносить свои предложения».

Лайчак пояснил, что Брюссель ожидает от Косово не отказа от создания ССМ, а конструктивных предложений. «Вместо фразы «мы этого не хотим», было бы лучше сказать «а вот, что предлагаем мы» или «мы хотим, чтобы все было устроено вот так», – сказал дипломат.

На вопрос, имеет ли Сербия право вносить предложения по ССМ, Лайчак также ответил утвердительно. «Конечно! Потому что вы – равноправные стороны, вот и разбирайтесь. А мы здесь, чтобы помочь вам с идеями, основанными на европейских стандартах и европейской модели», – сказал представитель Брюсселя.

«К счастью, у нас не та ситуация [нет угрозы масштабного кризиса или вооруженного конфликта]. У нас есть процесс, ходу которого помогает ЕС, что очень логично, поскольку Косово и Сербия имеют общую цель – членство в Евросоюзе, а осуществить ее может только сам Европейский союз. Кроме того, мы хотим сделать так, чтобы все договоренности приближали Косово и Сербию к Евросоюзу. Эти соглашения основываются на правилах и стандартах ЕС. Так что формат ЕС логичен», – заявил Лайчак.

Самопровозглашенная республика Косово объявила о своей независимости 17 февраля 2008 года. В настоящее время ее не признают суверенным государством 95 из 193 стран-членов ООН, в том числе постоянные представители Совбеза ООН Россия и Китай, а также пять государств-членов Евросоюза.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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