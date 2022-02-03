«Никогда этого не забуду»: сербский теннисист Новак Джокович поблагодарил президента Вучича

Сегодня президент Сербии Александр Вучич провел встречу с лидером мирового тенниса Новаком Джоковичем после его возвращения из Австралии, где власти отказали ему в участии в престижном турнире Australian Open. Сербский спортсмен поблагодарил главу государства и всех граждан страны за поддержку.

«Я был в тюрьме, но не ощущал себя одиноким. Со мной была поддержка семьи, друзей, всего сербского народа и всех неравнодушных в мире… Вы встали за меня горой и не побоялись поставить себя в неудобное политическое положение. Я за это вам бескрайне благодарен и никогда этого не забуду», – сказал Джокович, слова которого цитирует «Балканист.ру».

Как отмечает издание, со своей стороны президент Сербии отметил огромный интерес и почтение к спортсмену, которое проявили все сотрудники президентского протокола и СМИ. «Я никогда не видел ничего подобного. Когда приезжала Ангела Меркель, не было такого ажиотажа. Сегодня тут собрались все: секретари, повара, журналисты в три ряда! Прибыл тот, кто больше всех нас. Спасибо за борьбу в Австралии!» – сказал Вучич.

По его словам, государство намерено продолжать поддерживать и укреплять позиции тенниса в стране. «Вы превзошли всех, и долгие годы никто не сможет вас опередить. Через двадцать-тридцать лет на смену вам придут наши дети, чтобы защищать знамя нашей страны. Организовывайте турниры, мы готовы помогать!» – сказал президент Сербии.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

© 2022, РИА «Новый День»