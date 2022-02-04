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Пятница, 4 февраля 2022, 14:27 мск

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Президент Сербии прибыл в Китай

Александр Вучич. Фото: официальный сайт президента Сербии

Президент Сербии Александр Вучич прибыл с двухдневным официальным визитом в Китай, в рамках которого встретится с председателем КНР Си Цзиньпином и примет участие в церемонии открытия 24-х Зимних Олимпийских игр, передает «Балканист.ру».

Как сообщается, в первый день визита Вучич примет участие в приеме, организованном председателем КНР для глав государств и международных организаций. Среди гостей также будут президент РФ Владимир Путин, президент Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус и Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

В субботу, 5 февраля, запланированы переговоры президента Сербии и председателя КНР.

Пекин, служба информации РИА «Новый День»

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Метки / Китай

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