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Понедельник, 7 февраля 2022, 13:37 мск

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В Сербии откроется центр Всемирного экономического форума

Фото: официальный сайт президента Сербии

В Сербии откроется первый на Балканах Центр Всемирного экономического форума (ВЭФ) по четвертой промышленной революции. Об этом сообщила премьер-министр Ана Брнабич, которая прибыла в Швейцарию для подписания соответствующего соглашения, передает «Балканист.ру».

Глава сербского правительства уточнила, что офис откроется 1 марта этого года и будет связан с аналогичными Центрами ВЭФ в мире. Основное внимание в его работе будет уделено развитию технологий, связанных искусственным интеллектом и биоинженерией. Брнабич подчеркнула, это событие является свидетельством признания сербской науки и всего, что Сербии удалось достичь в области ИТ.

Предполагается, что в ходе визита в Женеву Брнабич проведет двустороннюю встречу с основателем и исполнительным директором ВЭФ Клаусом Швабом и президентом Форума Бёрге Бренде в штаб-квартире этой организации в Женеве.

Женева, служба информации РИА «Новый День»

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