российское информационное агентство 18+

Вакцинация детей началась

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 8 февраля 2022, 17:58 мск

Новости Балканы

Новости, Кратко, Популярное

Британия заверила Сербию в поддержке диалога с Приштиной

Лондон выступает в поддержку диалога между Белградом и Приштиной для урегулирования косовской проблемы. Об этом заявил специальный представитель премьер-министра Великобритании на Западных Балканах Стюарт Пич в ходе встречи с президентом Сербии Александром Вучичем, передает «Балканист.ру».

Британский дипломат заверил, что намерен работать над оказанием поддержки переговорам совместно с партнерами из ЕС и США. Пич также отметил, что его назначение свидетельствует о приверженности Лондона делу безопасности, стабильности и экономического прогресса на Западных Балканах.

Со своей стороны президент Сербии подтвердил, что Белград стремится к поиску взаимоприемлемого решения косовской проблемы в диалоге с Приштиной. Вучич подчеркнул, что Сербия открыта к диалогу, как к единственному способу решения всех вопросов.

В этом контексте сербский лидер выразил надежду, что спецпредставитель Великобритании с его опытом и знанием ситуации в регионе внесет свой вклад в переговорный процесс и поддержит конструктивное продолжение диалога.

Как сообщается, собеседники обсудили общую ситуацию на Балканах, двустороннее сотрудничество и совместную приверженность устойчивому миру и стабильности в регионе.

Вучич отметил, что Сербия, будучи инициатором ряда проектов, направленных на налаживание экономических связей в регионе, серьезно и ответственно подходит к вопросам укрепления взаимного доверия и экономического прогресса. Он подчеркнул, что региональное сотрудничество является одним из внешнеполитических приоритетов Сербии. Примером тому служит не только проект Open Balkan («Открытые Балканы»), направленный на свободное перемещение людей, товаров, услуг и капитала, но и крупные инфраструктурные инициативы, которые повысят качество жизни всех жителей региона.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Сербия

«Балканский поток» спас Венгрию и Сербию от энергетического кризиса / В Сербию доставлена первая партия новейшего препарата против коронавируса / «Что важнее национальных интересов?» Спикер парламента Сербии оценил договоренности с Китаем о свободной торговле / «Вместе можем всё!» Сербскую оппозицию снова уличили в плагиате / В Сербии откроется центр Всемирного экономического форума / Президент Сербии прибыл в Китай / Сербия усилит контроль на линии разграничения с Косово / «Никогда этого не забуду»: сербский теннисист Новак Джокович поблагодарил президента Вучича

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Балканы, Европа, В мире, Политика, Европа, Косовская проблема, Сербия,