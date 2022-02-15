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Вторник, 15 февраля 2022, 18:12 мск

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Актер Джонни Депп признался, что Сербия дала ему новую жизнь

Фото: официальный аккаунт президента Сербии в социальных сетях

Сегодня сербский лидер Александр Вучич вручил знаменитому голливудскому актеру Джонни Деппу золотую медаль за поддержку, укрепление и популяризацию творческого потенциала и культуры Сербии. На церемонии награждения артист признался, что Сербия дала ему новую жизнь.

«Сербия дала мне новую жизнь. Я безмерно благодарен за это, и постараюсь оправдать такую высокую честь, оказанную мне», – заявил актер, слова которого цитирует «Балканист.ру».

Депп отметил, что его знакомство с Сербией началось с Эмира Кустурицы, который «стал ему родным человеком, а семья сербского режиссера – его семьей».

15 февраля в День государственности Сербии лидер страны Александр Вучич традиционно награждает выдающихся деятелей страны за заслуги перед Сербией. Сегодня было вручено 88 наград.

Ордена Сербского знамени первой степени получили депутат парламента Черногории и лидер Демократического фронта Милан Кнежевич – за защиту интересов сербского народа Черногории, и митрополит Иларион Алфеев, председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата. Орденом Республики Сербии на ленте награждена президент Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Желька Цвиянович. Посмертной наградой отмечены заслуги журналиста и посла Сербии в России Мирослава Лазанского, который скончался 4 августа 2021 года.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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