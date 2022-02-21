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Понедельник, 21 февраля 2022, 17:53 мск

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Президент Сербии из личных средств оплатит восстановление памятника детям-жертвам бомбардировок НАТО

Фото: официальный сайт президента Сербии

Памятник сербским детям, пострадавшим в ходе бомбардировок НАТО, будет восстановлен на личные средства президента страны Александра Вучича, передает «Балканист.ру».

Как сообщается, на прошлой неделе неизвестные вандалы похитили статую, символизирующую трёхлетнюю Милицу Ракич, которая погибла в 1999 году. Сотрудники коммунальной службы нашли фигуру брошенной в одном из парков и сообщили об акте вандализма городским властям.

Предполагается, что первоначальный облик монументу вернет мастерская, которая его создавала.

Памятник с надписью «Мы были всего лишь детьми» был установлен в 2000 году в центральном парке Белграда Ташмайдан в память о 79 детях, погибших во время агрессии НАТО.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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