Президент Турции пообещал «властям» Косово поддержку при вступлении в НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о поддержке скорейшего вступления в НАТО самопровозглашенной республики Косово. Об этом стало известно после его переговоров в Анкаре с косовским «президентом» Вьосой Османи.

«Мы, как важный партнер НАТО, не видим ничего спорного в том, чтобы Косово стало членом Альянса. Предпримем шаги в этом направлении», – цитирует заявление турецкого лидера «Балканист.ру».

Эрдоган обратил внимание, что Турция стала второй страной, признавшей независимость Косово. По его словам, если Приштина подаст запрос на вступление в НАТО, Анкаре «не понадобится ничье позволение для принятия решения».

Косовский «президент» со своей стороны подчеркнула, что ситуация на Украине «показала необходимость скорейшего вступления» Косово в НАТО. «Поддержка Турции – это вклад в сохранение мира и безопасности региона и Европы», – сказала Османи.

Самопровозглашенная республика Косово объявила о своей независимости 17 февраля 2008 года. В настоящее время ее не признают суверенным государством 95 из 193 стран-членов ООН, в том числе постоянные представители Совбеза ООН Россия и Китай, а также пять государств-членов Евросоюза.

Анкара, служба информации РИА «Новый День»

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