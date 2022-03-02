российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 2 марта 2022, 13:53 мск

Новости Балканы

Новости, Кратко, Популярное

Президент Турции пообещал «властям» Косово поддержку при вступлении в НАТО

Архив. Фото: kremlin.ru

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о поддержке скорейшего вступления в НАТО самопровозглашенной республики Косово. Об этом стало известно после его переговоров в Анкаре с косовским «президентом» Вьосой Османи.

«Мы, как важный партнер НАТО, не видим ничего спорного в том, чтобы Косово стало членом Альянса. Предпримем шаги в этом направлении», – цитирует заявление турецкого лидера «Балканист.ру».

Эрдоган обратил внимание, что Турция стала второй страной, признавшей независимость Косово. По его словам, если Приштина подаст запрос на вступление в НАТО, Анкаре «не понадобится ничье позволение для принятия решения».

Косовский «президент» со своей стороны подчеркнула, что ситуация на Украине «показала необходимость скорейшего вступления» Косово в НАТО. «Поддержка Турции – это вклад в сохранение мира и безопасности региона и Европы», – сказала Османи.

Самопровозглашенная республика Косово объявила о своей независимости 17 февраля 2008 года. В настоящее время ее не признают суверенным государством 95 из 193 стран-членов ООН, в том числе постоянные представители Совбеза ООН Россия и Китай, а также пять государств-членов Евросоюза.

Анкара, служба информации РИА «Новый День»

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Косовская проблема

Украинский кризис как повод: «власти» Косово добиваются скорейшего вступления в НАТО / Косовская проблема: Белград заручился поддержкой Марокко / На фоне украинского кризиса: косовские сепаратисты ждут атаки со стороны Сербии / Президент Сербии заручился поддержкой Испании / Косовский «президент» выступила с обвинениями в адрес России / Глава МИД РФ: Косовские наемники направлены в Донбасс / «Пропаганда и экстремизм»: Приштина и сербская оппозиция ополчились против французского правозащитника / «Мы не придаток»: Приштина решила запретить в Косово выборы президента и парламента Сербии

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Балканы, Европа, В мире, Политика, Европа, Косовская проблема, Сербия, Турция,