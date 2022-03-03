Президент Сербии ответил на вопрос о национализации российской собственности

Белград не намерен конфисковывать и ущемлять интересы российских партнеров. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич, отвечая на вопрос, будут ли власти национализировать компанию «Нефтяная индустрия Сербии» (НИС) – совместный актив российской «Газпром нефти» и сербского правительства.

«Нет, напротив, я сказал, что мы будем избегать национализации, всего того, что делают другие. Я сказал, что мы не хотим отнимать принадлежащего РФ, и пока нет никаких причин. Но я также сказал, что мы будем следить, как развивается ситуация, и до какого момента все будет в порядке с ввозом сырой нефти и всего другого», – пояснил сербский лидер, слова которого цитирует «Балканист.ру».

Вучич подчеркнул, что национализация и конфискация – худшее, что может сделать государство. «На данный момент ничего подобного мы не обсуждаем, у нас хорошее сотрудничество с НИС. Если будут волнения на рынке, мы найдем лучшее, справедливое решение, при котором мы ни в коем случае не ущемляли бы интересы российских партнеров», – сказал глава Сербии.

Ранее Вучич в обращении к нации заявил, что Сербия уважает территориальную целостность любого государства, однако не будет присоединяться к санкциям ЕС, Великобритании и США против России, введенным в связи со спецоперацией на Украине.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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