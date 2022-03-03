Москва заверила Белград в поддержке по косовской проблеме

Россия продолжит оказывать поддержку Сербии в косовском вопросе. Об этом сообщил посол РФ в Белграде Александр Боцан-Харченко. По его словам, в отличие от Запада, который принуждает Белград наступить на горло своим национальным интересам, Москва ничего не требует взамен, в числе признания независимости народных республик Донбасса.

«Отношения Сербии с Россией основаны на национальных интересах и воле народа. Мы [ничего] не требовали от Сербии и не станем занимать ту или иную сторону. Это общий принцип России», – подчеркнул Боцан-Харченко в интервью сербскими СМИ, которое цитирует «Балканист.ру».

При этом российский дипломат выразил сомнение, что Белград поддастся влиянию Запада и капитулирует перед его требованиями ввести ограничительные меры против России. «Я не верю в такой сценарий. Мой вывод основывается на разговоре с руководством Сербии о долгосрочном видении развития государства. Запад раздражен, что Сербия заняла национальную, государственную позицию. Я надеюсь, что в следующей фазе развития международных отношений эта тенденция будет поддержана другими странами. Ситуация, когда решают несколько крупных, а более малые лишь поддерживают их решения, не ведёт к стабильности и нежизнеспособна», – сказал он.

Посол РФ также заверил, что Сербия не останется без поддержки России в косовском вопросе. «Наша позиция принципиальна, последовательна и не зависит от перемен в регионе и вне него. Продолжим сотрудничество с Сербией в поиске решения проблемы Косово. Мы не станем требовать от Сербии признать независимость Донецкой и Луганской Народных Республик», – заверил Боцан-Харченко.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

© 2022, РИА «Новый День»