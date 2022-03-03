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Четверг, 3 марта 2022, 18:28 мск

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В НАТО прокомментировали претензии Косово на срочное вступление в Альянс

Фото: официальный сайт НАТО

НАТО готово принять в свой состав самопровозглашенную республику Косово, если согласятся все входящие в Альянс государства. Об этом заявил официальный представитель НАТО в комментарии порталу «Косово-онлайн».

«Пункт 10 Вашингтонского соглашения ясно определяет критерии для вхождения в альянс. Все решения, в том числе и по приему новых членов, принимаются единогласно всеми странами-участницами», – цитирует заявление «Балканист.ру».

Примечательно, что среди стран-участниц Североатлантического альянса суверенитет Косово не признали Словакия, Испания, Греция и Румыния.

Ранее о необходимости срочного вступления Косово в НАТО заявили «президент» самопровозглашенной республики Вьоса Османи и «премьер-министр» Альбин Курти.

Самопровозглашенная республика Косово объявила о своей независимости 17 февраля 2008 года. В настоящее время ее не признают суверенным государством 95 из 193 стран-членов ООН, в том числе постоянные представители Совбеза ООН Россия и Китай, а также пять государств-членов Евросоюза.

Приштина – Брюссель, служба информации РИА «Новый День»

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Метки / Косовская проблема

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