Абрамовичу предложили купить сербский футбольный клуб

Российский миллиардер Роман Абрамович, объявивший о продаже лондонского футбольного клуба «Челси», получил деловое предложение из Сербии. Руководство футбольной команды «Петка» из города Лазаревац под Белградом считает, что бизнесмен может стать совладельцем их клуба.

«Дорогой Роман, в связи со сложившейся ситуацией в мире и вашим решением продать свой клуб со «Стэмфорд Бридж», руководство ФК «Петка», сопереживая вашим чувствам, хочет оказать вам услугу и предложить 49% акций нашего клуба», – говорится в заявлении сербского клуба, передает «Балканист.ру».

Как сообщается, сербы пригласили Абрамовича на дерби «Петки» с их «заклятыми противниками» – ФК «Младост» из села Чибутковица. Дирекция клуба из Лазареваца предложила Абрамовичу обсудить предложение.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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