Правящая в Сербии партия выдвинула президента Вучича на выборы главы государства

Правящая Сербская прогрессивная партия выдвинула действующего президента страны Александра Вучича на выборы главы государства. 145 тысяч избирателей выразили поддержку лидеру Сербии.

Как пишет «Балканист.ру», несмотря на плохую погоду, граждане Сербии выстроились в очереди в штаб партии, чтобы поставить подпись в поддержку действующего президента.

«Благодарю всех граждан Сербии. Ваша сила – моя сила. Спасибо от всего сердца», – заявил Вучич по итогам заседания Сербской прогрессивной партии.

Напомним, президентские, парламентские и местные выборы в Сербии пройдут 3 апреля.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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