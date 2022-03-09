«Меня называют «малым Путиным»: президент Вучич разъяснил позицию о территориальной целостности государств

Президент Сербии Александр Вучич прокомментировал присоединение Белграда к резолюции Совета Безопасности ООН, осуждающей российскую спецоперацию на Украине, и ответил на критику оппозиции. По его словам, Сербия отстаивает собственную территориальную целостность с учетом проблемы Косово, поэтому поддерживает суверенитет государств, в том числе Украины.

«Я не знаю, за что выступает оппозиция – помимо того, что «Вучич виноват во всем». Кто-то должен был принять это решение, чтобы защитить граждан Сербии. Мы обязаны уважать территориальную целостность государств. Если бы мы не осудили нападение на Украину, мы бы навсегда лишились права говорить о суверенитете в качестве аргумента. И в этом меня упрекают люди, которые пачками сдавали сербов Гаагскому трибуналу», – заявил Вучич, указав на бывшего президента Сербии Бориса Тадича, выдавшего Гааге Стояна Жуплянина, Радована Караджича, Ратко Младича и Горана Хаджича.

При этом, как передает «Балканист.ру», сербский лидер обратил внимание, что нынешняя оппозиция, которая управляла страной до прихода к власти Сербской прогрессивной партии, предпочитала молчать о последствиях хорватской спецоперации 1995 года «Буря», в результате которой свыше 220 тысяч хорватских сербов навсегда лишились своих домов, а 2 тысячи человек были убиты.

«Они не хотели сердить Йосиповича (Иво Йосипович – экс-президент Хорватии с 2010 по 2015 гг). Они называли бомбардировки кампанией, а не агрессией. Они уничтожили все сербское в этой стране и позорно молчали, когда Косово провозгласило независимость. И эти люди смеют упрекать кого-то в отсутствии храбрости, когда Сербия сегодня осталась единственной страной в Европе, не вошедшей в список врагов Российской Федерации! Господи, отведи от таких «храбрецов», которые устроили все, через что прошла Сербия», – подчеркнул он.

При этом президент Вучич пояснил, что из-за успешного сотрудничества с Россией государства Балканского региона желают, чтобы всемирный кризис уничтожил Сербию. «Мы в тяжёлой ситуации. Меня называют «малым Путиным» региона, они готовы весь Запад настроить против Сербии. Мы не отвечаем на провокации», – подчеркнул сербский лидер.

Вместе с тем сербский лидер выразил надежду, что президентские, парламентские и местные выборы в стране 3 апреля пройдут мирно, и граждане выразят свою волю относительно дальнейшего развития страны.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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