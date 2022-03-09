«Это результат огромного давления»: Москва с пониманием относится к позиции Сербии

Москва с пониманием относится к позиции Белграда, который под давлением Запада поддержал резолюцию Совета Безопасности ООН, осуждающую военную спецоперацию России на Украине. Об этом заявил посол РФ в Белграде Александр Боцан-Харченко.

«Россия понимает, что это [присоединение к резолюции СБ ООН] было сделано под принуждением. Это результат огромного давления и угрозы больших потерь. Сербия входит в группу государств, для которых Совет Безопасности ООН важен из-за Косово. Мы понимаем, что это шаг не был сделан Сербией как таковой, это последствие, возможно, самого сильного натиска США и Евросоюза», – пояснил российский дипломат, слова которого цитирует «Балканист.ру».

Вместе с тем Боцан-Харченко указал на необходимость сохранения связей между РФ и Сербией. «Связь между Россией и Сербией существует и должна существовать. Сербия давно проводит внешнюю политику, основываясь на национальных интересах. Мы понимаем, что на Сербию оказывается давление, и напоминаем о том, что народ России поддерживает эту страну», – подчеркнул посол РФ.

Глава российского диппредставительства в Белграде также подчеркнул, что стремление Сербии стать членом ЕС никогда не мешало Москве выстраивать отношения с Белградом. «Это Евросоюз требует от Сербии разрыва отношений с нами еще с момента получения ею статуса страны-кандидата [на вступление в ЕС]. А мы исходим из того, что без русофобии возможно развитие отношений в обоих направлениях», – заключил Боцан-Харченко.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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