«Это станет политическим самоубийством», – спикер сербского парламента о санкциях против России

Поддержка антироссийских санкций станет для Сербии политическим самоубийством. Об этом заявил спикер сербского парламента Ивица Дачич. По его словам, Белград должен сохранять военный нейтралитет, несмотря на давление Запада.

«Сербия уважает принцип территориальной независимости суверенных государств, включая Украину, но единственной позицией сербского руководства в данной ситуации может быть только неприсоединение к санкциям, – иначе это станет политическим самоубийством Сербии», – цитирует заявление Дачича «Балканист.ру».

«У меня аллергия на государства, которые, признав Косово, нарушили принцип территориальной независимости, а сегодня заявляют о том, что этот принцип обязателен для всех. Речь о том, что сегодня кому-то можно его нарушать, а кому-то – нет», –добавил спикер парламента Сербии.

При этом политик подчеркнул, что Белград не признает независимость Косово и продолжит деятельность по отзыву ранее сделанных признаний, если Приштина официально подаст запрос на вступление в международные организации.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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