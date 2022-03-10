Глава диппредставительства Сербии прибыл в Москву

Сегодня посол Сербии в России Момчило Бабич прибыл в Москву для исполнения должностных обязанностей, передает «Балканист.ру» со ссылкой на собственные источники.

Бабич был назначен главой диппредставительства в РФ 10 февраля. На этом посту дипломат сменил Мирослава Лазанского, который скоропостижно скончался в августе 2021 года.

С 2018 года и до нового назначения Бабич служил послом Сербии в Словакии, где был удостоен медали за продвижение мира, понимания и дружбы между народами.

Бабич родился в 1952-м в городе Печ в Косово и Метохии. Врач по образованию. С 1992 по 2001 год возглавлял Клинический центр «Бежанийска коса», был секретарем по вопросам здравоохранения при городском собрании Белграда.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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