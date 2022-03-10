Косовские сепаратисты обещают разбомбить Белград: президент Сербии ответил на очередные угрозы из Приштины

Президент Сербии Александр Вучич назвал «бессмыслицей» и «глупостью» заявления бывшего «премьер-министра» самопровозглашенной республики Косово Рамуша Харадиная, что «на Белград обрушатся бомбы, как в 1999 году, если хотя бы один сербский военный войдет в Косово».

«Это он нас будет бомбить или кто-то еще? Я эти бессмыслицы и глупость даже комментировать не стану. Но вы можете прекрасно видеть, чего желают Сербии и что хотят тут наблюдать», – президент Сербии, слова которого цитирует «Балканист.ру».

Вучич подчеркнул, что Сербии необходимы мир и стабильность. «Наша сила – это фабрики, дороги, больницы и, конечно же, наша армия, которая будет еще сильнее», – констатировал он.

Самопровозглашенная республика Косово объявила о своей независимости 17 февраля 2008 года. В настоящее время ее не признают суверенным государством 95 из 193 стран-членов ООН, в том числе постоянные представители Совбеза ООН Россия и Китай, а также пять государств-членов Евросоюза.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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