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Пятница, 11 марта 2022, 17:55 мск

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В Сербии отменяют ковид-ограничения

Фото: официальный сайт президента Сербии

В субботу, 12 марта, в Сербии будут отменены режим «ковид-пропусков» и ограничения на количество посетителей в объектах закрытого типа. Согласно решению Кризисного штаба страны, антиковидные меры отменяются в связи со снижением темпов распространения коронавируса.

Министр труда, занятости, по делам ветеранов и социальной политики правительства Сербии Дария Кисич-Тепавчевич пояснила, что больницы переходят на прежний – профильный режим работы. В «ковид-системе» остаются только новые, специально построенные во время пандемии госпитали в Батайнице, Нови-Саде и Крушеваце.

«С субботы действие «ковид-пропусков» будет аннулировано. Снимается ограничение на количество людей, находящихся в помещениях закрытого типа. С субботы все кинотеатры и театры смогут работать в обычном режиме», – цитирует министра «Балканист.ру».

Кисич-Тепавчевич также сообщила, что для въезда в Сербию по-прежнему потребуется справка о вакцинации или о перенесенном заболевании либо отрицательный тест на коронавирус. Рекомендация носить защитные маски в помещении остается в силе.

Кроме того, сербский Национальный комитет по иммунизации советует гражданам старше 18 лет вакцинироваться дополнительной (четвертой) дозой препарата, если последняя прививка сделана минимум пять месяцев назад.

В Сербии срок карантина в случае заражения коронавирусом составляет семь дней.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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