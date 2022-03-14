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Понедельник, 14 марта 2022, 14:43 мск

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«Откровенная ложь»: сербский министр обороны опроверг данные об отправке добровольцев на Украину

Фото: официальный сайт президента Сербии

Министр обороны Сербии Небойша Стефанович назвал «откровенной ложью» данные украинского Генерального штаба о наборе сербских добровольцев для пополнения Вооруженных сил России.

«Участие сербских граждан в вооруженных конфликтах за границей является тяжким преступлением, за которое предусмотрены многолетние сроки тюремного заключения. Несколько дней назад президент Сербии Александр Вучич еще раз подтвердил, что все, кто покинет Сербию с целью принять участие в боевых действиях на Украине, будут сурово наказаны независимо от того, чью сторону они заняли», – подчеркнул министр обороны, слова которого цитирует «Балканист.ру».

При этом Стефанович охарактеризовал заявления украинской стороны как «опасную дезинформацию», которую Белград требует «незамедлительно опровергнуть».

Министр обороны подтвердил, что Сербия привержена мирному урегулированию конфликта на Украине.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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Метки / Сербия

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