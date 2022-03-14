Президентские и парламентские выборы в Сербии: прогноз социолога

Большинство граждан Сербии (60%) готовы поддержать действующего президента страны Александра Вучича на предстоящих 3 апреля выборах. Как сообщил социолог Боян Панайотович, судя по результатам опроса общественного мнения, правящая Сербская прогрессивная партия сохранит ведущую позицию после парламентских и местных избирательных кампаний, которые пройдут одновременно с голосованием за лидера страны.

«Исследования, которыми публично не размахивают, подтверждают тот факт, что 60% населения поддержит кандидатуру Александра Вучича. Это означает победу в первом туре», – уточнил эксперт, слова которого цитирует «Балканист.ру».

Панайотович пояснил, что кандидат в президенты Сербии от объединённой оппозиции Здравко Понош, или «НАТО – генерал», как его называют в народе, наберёт около 12% голосов избирателей, а третье место с результатом 5% могут поделить лидер партии «Заветники» Милица Джурджевич-Стаменковски и Биляна Стойкович от «зелено-левого» блока.

Социолог обратил внимание, что граждане Сербии высказывать поддержку действующему президенту и его партии, учитывая принятые решения в сложных экономических условиях. «Помимо харизмы и опыта госуправления, ключевыми элементами стабильной и растущей поддержки Вучича являются конкретные, ощутимые результаты в экономике (увеличение зарплат и пенсий и общая экономическая консолидация), а также привлечение инвесторов, открытие фабрик, где будут работать наши люди, строительство больниц, мостов, дорог», – отметил Панайотович, обратив внимание, что только на минувшей неделе глава государства «заложил фундаменты» четырёх иностранных фабрик и открыл новый клинический центр.

Кроме того, по словам эксперта, избиратели ценят последовательную позицию главы государства по косовскому вопросу. «Он жёстко противостоит давлению, цель которого – заставить признать независимость Косово. Результатом этого сопротивления стал не только провал попыток самопровозглашенной республики войти в ООН, НАТО, ЕС и Интерпол, но и 17 отзывов признаний ее независимости с 2012 года. Несмотря на многочисленные бесплодные спекуляции, о том, что Вучич якобы сдаст Косово, которые мы слышим с 2012 года, его деятельность за эти годы нанесла огромный ущерб безнадежному проекту государственности Приштины», – констатировал он.

Панайотович также отметил, что действующее руководство страны в условиях «коронакризиса» сумело обеспечить население вакцинами разных производителей и самыми современными лекарствами. При этом возможность сделать прививки получили и граждане соседних государств региона, что позволило поддержать туристический сектор.

«И нужно признать, что военный кризис на Украине, сотрясающий планету, не смог парализовать Сербию. Находясь в крайне деликатном геостратегическом положении для маневров, руководство страны и в этом узком коридоре возможностей приняло единственно верное решение, которое не испортило отношений ни с Западом, ни с Россией, ни с Украиной», – заключил социолог.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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