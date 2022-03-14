В ежедневном режиме: авиакомпания Air Serbia уточнила порядок работы в аэропорту «Шереметьево»

С 15 марта сербский национальный авиаперевозчик Air Serbia начнет использовать для отправления и прибытия пассажирский терминал C в аэропорту «Шереметьево». Авиакомпания подтвердила, что намерена выполнять рейсы из Москвы в Белград и обратно в ежедневном режиме.

Как отмечает портал «Балканист.ру», Сербия не поддержала ограничения против РФ – авиасообщение между Москвой и Белградом прерывать не планировалось. Самолеты в российскую столицу отправляются из главного белградского аэропорта «Никола Тесла» раз в день.

Ранее руководство столичной воздушной гавани решило временно закрыть международный терминал D из-за сокращения количества рейсов после введения западных санкций.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

© 2022, РИА «Новый День»