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Понедельник, 14 марта 2022, 16:39 мск

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В ежедневном режиме: авиакомпания Air Serbia уточнила порядок работы в аэропорту «Шереметьево»

С 15 марта сербский национальный авиаперевозчик Air Serbia начнет использовать для отправления и прибытия пассажирский терминал C в аэропорту «Шереметьево». Авиакомпания подтвердила, что намерена выполнять рейсы из Москвы в Белград и обратно в ежедневном режиме.

Как отмечает портал «Балканист.ру», Сербия не поддержала ограничения против РФ – авиасообщение между Москвой и Белградом прерывать не планировалось. Самолеты в российскую столицу отправляются из главного белградского аэропорта «Никола Тесла» раз в день.

Ранее руководство столичной воздушной гавани решило временно закрыть международный терминал D из-за сокращения количества рейсов после введения западных санкций.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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Метки / Сербия

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