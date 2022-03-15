Президент Черногории намерен укреплять отношения с Косово

Президент Черногории Мило Джуканович намерен посетить Приштину для укрепления отношений с властями самопровозглашенной республики Косово. По его словам, возможный визит в Сербию в данный момент не может обсуждаться из-за «напряженных политических отношений между двумя странами».

В интервью приштинскому телеканалу KTV Джуканович подчеркнул, что его визит в Приштину станет «вкладом в межгосударственное взаимопонимание и укрепление традиции добрых черногорско-албанских отношений». «Где бы мы ни встречались, а встречались мы с лидерами Приштины во многих местах, я бы сказал, что наши встречи были проявлением чрезвычайно образцовых отношений. Я убежден, что, как лидеры обеих стран, мы будем способствовать укреплению доверия между нашими государствами», – заявил президент Черногории, слова которого цитирует «Балканист.ру».

Комментируя переговоры между Белградом и Приштиной, Джуканович отметил важность того, чтобы «обе стороны проявляли ответственность и пытались развивать диалог для достижения окончательного решения». По его словам, Черногория признала независимость Косово, поскольку «такое решение было единственно верным взглядом на будущее».

Говоря о возможном визите в Белград, Джуканович подчеркнул, что это сейчас не обсуждается, и обратил внимание, что сейчас между Сербией и Черногорией есть напряженность. «Причина напряженных политических отношений между нашими двумя странами в последние годы вам ясна», – уклончиво пояснил Джуканович.

Вместе с тем лидер Черногории отметил, что готов разговаривать со всеми, особенно с соседними странами, «на основе четких политических принципов». «Я не из тех, кто выбирает собеседников, и я не тот, кто хочет того или иного президента в Сербии. Сербия сама выбирает своего президента, пусть выберет так, как того хотят граждане страны», – добавил он.

Самопровозглашенная республика Косово объявила о своей независимости 17 февраля 2008 года. В настоящее время ее не признают суверенным государством 95 из 193 стран-членов ООН, в том числе постоянные представители Совбеза ООН Россия и Китай, а также пять государств-членов Евросоюза.

Подгорица, служба информации РИА «Новый День»

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