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Четверг, 17 марта 2022, 12:46 мск

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Косовский «президент» наградила медалями украинских солдат из миссии KFOR

Фото: официальный сайт «президента Косово»

«Президент» самопровозглашенной республики Косово Вьоса Османи наградила медалями украинских солдат миссии KFOR. По ее словам, «граждане Косово поддерживают украинцев и их армию в борьбе за победу над российской агрессией, за настоящее и будущее всей Европы».

«Это награды за вклад, вносимый на протяжении двух десятилетий в дело мира и безопасности граждан Косово. Эти медали – знак благодарности 1400 украинским женщинам и мужчинам, бойцам ВСУ, которые с 1999 года служили в НАТО, а также признание профессионализма и мужества этой армии, которая в тёмные для всего континента времена защищает украинский народ», – цитирует «Балканист.ру» заявление Османи.

Как отметила косовский «президент», церемония награждения прошла перед отъездом этой части контингента KFOR на Украину.

Самопровозглашенная республика Косово объявила о своей независимости 17 февраля 2008 года. В настоящее время ее не признают суверенным государством 95 из 193 стран-членов ООН, в том числе постоянные представители Совбеза ООН Россия и Китай, а также пять государств-членов Евросоюза.

Приштина, служба информации РИА «Новый День»

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